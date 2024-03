Μέλος της διοίκησης της Φενέρ συμμετείχε στα επεισόδια: Πέταξε γυάλινα αντικείμενα σε οπαδούς της Τραμπζονσπόρ!

Απίστευτα σκηνικά εκτυλίχθηκαν στην Τουρκία, στο επεισοδιακό ντέρμπι της Φενέρμπαχτσε με την Τραμπζονσπόρ.

Χαμός έγινε στο χθεσινό παιχνίδι της Τραμπζονσπόρ με τη Φενέρμπαχτσε στην Τραπεζούντα. Οπαδοί των γηπεδούχων μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του ματς και επιτέθηκαν στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πανηγύριζαν τη νίκη τους.

Ωστόσο, ένταση καταγράφηκε και στις θέσεις των επισήμων. Οπαδοί εκτόξευσαν αντικείμενα προς τη σουίτα που φιλοξενούνταν στελέχη της Φενέρ, με ένα εξ αυτών να αντιδρά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, εξαγριωμένο μέλος του Δ.Σ πέταξε γυάλινα αντικείμενα προς την εξέδρα, με ένα από αυτά να τραυματίζει έναν άνθρωπο στο κεφάλι.

🚨😳 Fenerbahçe board members clashed with Trabzonspor fans...



They threw objects, which hit a fan on the head. Totally crazy scenes tonight. pic.twitter.com/0n88djqWw0