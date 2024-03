Ο Ράμσντεϊλ προσπαθούσε να κρύψει ακόμα κι απ’ τις κάμερες τις οδηγίες για τα πέναλτι!

Η ομάδα και ο σκοπός της πάνω απ’ όλα και απ’ όλους στην Άρσεναλ, με τον Ράμσντεϊλ να βοηθά με τον τρόπο του στις τελευταίες οδηγίες που έδινε ο κόουτς των τερματοφυλάκων στον Νταβίντ Ράγια πριν από την εκτέλεση των πέναλτι στη ρεβάνς με την Πόρτο.

Οι «κανονιέρηδες» με ήρωα τον γκολκίπερ τους πέρασαν για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και ο Αρτέτα έχει καταφέρει να φτιάξει μια μεγάλη, υγιή οικογένεια στην ομάδα του.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Άαρον Ράμσντεϊλ όχι απλά δεν ενοχλήθηκε που ο Ράγια ξαναπήρε τη θέση του βασικού πορτιέρε για τη ρεβάνς των «16» με τους «δράκους», αλλά θέλησε και να τον βοηθήσει!

Τη στιγμή που ο κόουτς τερματοφυλάκων έδινε τις τελευταίες οδηγίες στον Ισπανό για τις εκτελέσεις πέναλτι των αντιπάλων, ο Ράμσντεϊλ στάθηκε μπροστά τους και τους προστάτευσε και από τις κάμερες για να μη διαρρεύσει τίποτα από το σχέδιο!

I'm dying to laugh at the image of Aaron Ramsdale looking back and forth to ensure the absolute security of David Raya's pen-catching secret... 🤣 Actually, there is competition at Arsenal - but it's healthy competition to motivate each other. Come on, there is absolutely no… pic.twitter.com/6gpM1h7ihq