Με Σκρτελ και Σανιά: Επικές οι πρώτες ενδεκάδες Κλοπ και Γκουαρδιόλα σε Λίβερπουλ και Σίτι

Γιούργκεν Κλοπ και Πεπ Γκουαρδιόλα ενδέχεται να κοντραριστούν για τελευταία φορά το απόγευμα της Κυριακής (10/03), με το μεγάλο ντέρμπι κορυφής να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Αγγλία και όχι μόνο.

Στο κλίμα αυτό, η Sky Bet θυμήθηκε τις πρώτες ενδεκάδες των δύο προπονητών σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα, προκαλώντας νοσταλγία – ίσως όχι τόσο μεγάλη στους φίλους των ”reds”, εδώ που τα λέμε...

Στο ντεμπούτο του Κλοπ με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, στις 17 Οκτωβρίου 2015, είχε στη βασική ενδεκάδα τους Μινιολέ, Κλάιν, Σκρτελ, Σακό, Μορένο, Λέιβα, Τζαν, Μίλνερ, Λαλάνα, Κοουτίνιο και Οριγκί, με τη Λίβερπουλ να παίρνει το 0-0 από την Τότεναμ στο Λονδίνο.

Λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 2016, ο Πεπ έκανε ντεμπούτο στον πάγκο των «πολιτών» βάζοντας τους Καμπαγιέρο, Σανιά, Στόουνς, Κόλαροφ, Κλισί, Φερναντίνιο, Ντε Μπρόινε, Σίλβα, Στέρλινγκ, Νολίτο και Αγκουέρο στο 2-1 επί της Σάντερλαντ, στις 13 Αυγούστου.

Από τους 22 προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές, μονάχα ο Ντε Μπρόινε παραμένει σε μία εκ των δύο...

The squads that Klopp and Pep inherited 👀



It's fair to say that a LOT has changed since the two managerial greats first graced the Premier League 🔴🔵 #LIVMCI pic.twitter.com/nlwzTaCSmH