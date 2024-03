Εγκληματικό μαρκάρισμα στον Μέσι, παραλίγο να του σπάσει το πόδι!

Ο Λιονέλ Μέσι δέχτηκε ένα πολύ σκληρό φάουλ για το οποίο ο αντίπαλος έμεινε ατιμώρητος.

Τυχερός στην ατυχία του ήταν ο Λιονέλ Μέσι στον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νάσβιλ (2-2) για τους «16» του CONCACAF Champions Cup.

Στο 77’ ο Αργεντινός προσπάθησε να βάλει την κόντρα σε μια πάσα του Λούκας ΜακΝότον, αλλά η κατάληξη της φάσης βρήκαν τον Καναδό άσο να βρίσκει με τις τάπες πάνω στο αριστερό καλάμι του «Λέο» και αυτό να λυγίζει επικίνδυνα.

Ο 35χρονος σούπερ σταρ έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι, αλλά ευτυχώς λίγο αργότερα σηκώθηκε και μάλιστα συνέχισε να αγωνίζεται βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στην ισοφάριση σε 2-2.

Ο διαιτητής δεν απέβαλε τον δράστη, πάντως, προκαλώντας απορίες στο κοινό που άφησαν ατιμώρητο ένα τόσο σκληρό μαρκάρισμα που θα μπορούσε να κάνει τεράστια ζημιά στον Μέσι.

Messi after having some studs burried in his ankle , gets up, takes a zip of water, and laughs at the fact that not even a foul was given. He dosen't play the "always against me" agenda like a certain individual. That's a warrior right there. pic.twitter.com/bTkPkl3YV6