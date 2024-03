Σκληρό ξύλο μεταξύ οπαδών της Ρέιντζερς και της Αταλάντα

Σκληρές εικόνες στο βίντεο που ακολουθεί από τα επεισόδια μεταξύ των οπαδών της Ρέιντζερς με αυτούς της Αταλάντα.

Σοβαρά επεισόδια έγιναν χθες το βράδυ στο κέντρο της Λισαβόνας όταν οι οπαδοί της Αταλάντα επιτέθηκαν σε αυτούς της Ρέιντζερς στο ξενοδοχείο που έμεναν στην πόλη. Στο βίντεο που ακολουθεί το αποδεικνύει με τις εικόνες να είναι αρκετά σκληρές με μάχες σώμα με σώμα.

Θυμίζουμε ότι χθες το βράδυ η Αταλάντα έπαιζε στη Λισαβόνα με την Σπόρτινγκ στο πλαίσιο των πλέι-οφ του Europa League, και σήμερα η Ρέιντζερς αναμετράται με την Μπενφίκα για την ίδια φάση της διοργάνωση.

07/03/2024 Atalanta🇮🇹 attacked Rangers🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 in Lisbon🇵🇹, Atalanta played Europa League against Sporting, Rangers will play today against Benfica pic.twitter.com/PkT9TZd9hV

Rangers chasing Atalanta in Lisbon last night, after Atalanta attacked the hotel were Rangers fans are staying pic.twitter.com/4GIUujmdEk