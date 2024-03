«Όσο δεν είσαι ο Λιονέλ Μέσι, πρέπει να βοηθάς στην άμυνα»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ αναφέρθηκε στο πώς έπεισε παίκτες όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ ή ο Φιρμίνο να παίζουν άμυνα.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, εξήγησε πώς έκανε την πρώην επιθετική τριάδα Ρομπέρτο Φιρμίνο, Σάντιο Μανέ και Μοχάμεντ Σαλάχ να βοηθά τους συμπαίκτες τους αμυντικά. Η... επεξήγηση έγινε στον Ρίο Φέρντιναντ σε ένα βίντεο που έγινε viral στα social media. Ο Γερμανός τεχνικός μιλά για τους τρεις επιθετικούς που αποτέλεσαν τη βάση της επιτυχίας της ομάδας του Μερσεϊσάιντ τα τελευταία χρόνια. «Όταν έφτασα, ο Μπόμπι ήταν εδώ. Προφανώς, ήξερα τον Μπόμπι από την Μπουντεσλίγκα και μου άρεσε - ένας δημιουργικός και επιθετικός παίκτης. Ήξερα 100% ποια ήταν η καλύτερη θέση του; Νόμιζα ότι ήταν στο κέντρο, αλλά σίγουρα όχι στα πλάγια. Τραυματίστηκε όμως όταν ήρθα.

Στη συνέχεια, αργότερα, υπογράψαμε τον Σαντιό Μανέ. Χρειαζόμασταν ταχύτητα στα πλάγια, οπότε έπαιξε ως πλάγιος εξτρέμ. Αργότερα μίλησε στον Μο και είπε: Θέλεις τη θέση μου - δεξιά; Αλλά παίζω εκεί. Ωστόσο, του απάντησα: "Πιστεύεις πραγματικά ότι αυτή είναι η καλύτερη θέση σου; Μου απάντησε: "όχι", που ήταν η γνώμη μου. Λοιπόν, πουφ, τον μετέφερα στην άλλη πλευρά. Αυτό που δημιούργησαν αυτοί οι άνθρωποι μαζί μας ήταν νέες θέσεις, νέοι επιθετικοί. Έπρεπε να αμύνονται ως πλάγιοι και να επιτίθενται ως επιθετικοί. Είπα σε όλους: Αν δεν είσαι ο Λιονέλ Μέσι, πρέπει να αμυνθείς. Ο Λιονέλ είναι ο μόνος που περιμένει να πάρει την μπάλα και να κάνει αυτό που θέλει. Όλοι οι άλλοι πρέπει να αμυνθούν και το πήραν 100%», εξήγησε ο Κλοπ.

Jürgen Klopp : “I would tell everybody, as long as you are not Lionel Messi, you have to defend”



