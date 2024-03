Πεπ και Κλοπ είναι «στρατηγοί» στα καλύτερα «φρούρια» της Πρέμιερ Λιγκ

Και τώρα ξανά οι δυο τους... Για τελευταία φορά σε επίπεδο Πρέμιερ Λιγκ. Το δεύτερο και τελευταίο «ραντεβού» τους για το κορυφαίο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν. Στο «άνδρο» της Λίβερπουλ. Σε ένα γήπεδο που δίνει ιδιαίτερη και ανεξήγητη ώθηση, όπως ακριβώς το κάνει και το Etihad για τη Σίτι. Άλλωστε, ο Πεπ και ο Κλοπ, έχουν φτιάξει τα δικά τους «φρούρια».

Οι «πολίτες» κατάφεραν με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο να δείξουν γι 'ακόμα μια φορά στους συμπολίτες τους της Γιουνάιτεντ πως το Μάντσεστερ έχει γαλάζιο αφεντικό εδώ και αρκετά χρόνια, πλέον.

Η Λίβερπουλ επισκέφτηκε την έδρα της Φόρεστ και ο Νούνιες στο 99' διατήρησε τους «κόκκινους» στην κορυφή. Τώρα οι πρωτοπόροι επιστρέφουν στο «σπίτι» τους, αυτό που κατά διαστήματα και σε μεγάλα παιχνίδια κάνει... μαγικά. Όπως το είπε και ο Ρομπ Έντουαρντς μετά την πρόσφατη επίσκεψη της Λούτον εκεί. «Ήταν σαν να μαγνήτιζε το παιχνίδι το Kop. Απορώ αν οι παίκτες μου μπορούσαν ν' ακούσουν ακόμα και τις σκέψεις τους με τόσο θόρυβο».

Κλοπ και Πεπ έχουν φροντίσει φέτος να εκμεταλλευτούν σε τρομερό βαθμό τον παράγοντα έδρα και τη δύναμη που δίνουν οι οπαδοί των ομάδων τους.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Πρέμιερ Λιγκ αποδεικνύει γιατί οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται στους πάγκους αυτών των συλλόγων έγραψαν μοναδική ιστορία τα τελευταία χρόνια και γιατί συνεχίζουν την κόντρα τους και για τον φετινό τίτλο...

Near identical current home records from the Premier League's top two 🤝 @LFC | @ManCity pic.twitter.com/Cx16Pon8Rq