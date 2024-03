ΒΙΝΤΕΟ: Aπίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία, τραβούσαν μέσα-έξω τραυματία ποδοσφαιριστή!

Όσοι νομίζουν πως τα έχουν δει... όσον αφορά στις τακτικές μίας ομάδας για "φάει χρόνο" στις καθυστερήσεις και να πάρει στο φινάλε μία νίκη, καλό θα είναι να αναθεωρήσουν, αφού στο ματς της Φλουμινένσε με την Μποταφόγκο, η συγκεκριμένη τακτική πήγε σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.

Αναφερόμαστε στο φινάλε του ντέρμπι του Ρίο ντε Τζανέιρο, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στις καθυστερήσεις με το σκορ στο 3-2 υπέρ της φιλοξενούμενης Μποταφόγκο και τους τους γηπεδούχουςτης Φλουμινένσενα να "τρέχουν" για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.

Σε μία τέτοια στιγμή έντασης, οι φιλοξενούμενοι έδωσαν ρεσιτάλ αφού την ώρα που παίκτης τους ήταν εξω από τη γραμμή του πλαγίου άουτ έχοντας χτυπήσει, ένας παίκτης της Μποταφόγκο τον πλησίασε και τον τράβηξε εντός γηπέδου για να διακοπεί το ματς.

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο κωμικοτραγική, με παίκτες της Φλουμινσε που ήταν στον πάγκο να τρέχουν και να τον ξαναβγάζουν "καροτσάκι" εκτός γηπέδου και να το κάνουν, για να ακολουθήσει νέα "παρέμβαση", με άλλον παίκτη της Μποταφόγκο να τον ξαναπετάει σαν... σακί εντός γηπέδου.

Φυσικά, το μπες-βγες του τραυματία παίκτη πολλαπλασίασε την ένταση εντός γηπέδου, με τον διαιτητή να δίνει αγώνα για να μην εκτραχυνθεί και άλλο η κατάσταση και να φτάσει κάποια στιγμή το ντέρμπι στο φινάλε, που βρήκε την Μποταφόγκο να βρίσκει και τέταρτο γκολ στο 90+13', για να πανηγυρίσει μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 4-2 για το πρωτάθλημα Carioca.

Brazilian 🇧🇷 soccer is wild.



The Botafogo player drags his “injured” teammate back into the field to try to waste time, then the Fluminense players drag him back out so the game can go on. 💀

pic.twitter.com/XbcPitrzUv