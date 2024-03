Ηγέτης Φαν Ντάικ με τους πιτσιρικάδες: «Να είστε γενναίοι»

Ως όφειλε, φέροντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο, ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ γύρισε και είπε λόγια που μόνο καλό έκαναν στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ λίγο πριν την έναρξη του πρόσφατου ματς Κυπέλλου με τη Σαουθάμπτον στο «Άνφιλντ».

Ο Ολλανδός αμυντικός ενεργεί ως ικανότατος ηγέτης και τιμά την απόφαση του Κλοπ να είναι εκείνος ο πρώτος captain της ομάδας από φέτος, με δεύτερο τον Αλεξάντερ – Άρνολντ.

Όπως έχει καθιερώσει την ομαδική αγκαλιά και τον όρκο νίκης πριν από κάθε παιχνίδι της Λίβερπουλ, έτσι και λίγα λεπτά προτού οι ποδοσφαιριστές πατήσουν τον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ» για την αναμέτρηση με τη Σαουθάμπτον, ο VvD θέλησε να πει ορισμένα πράγματα.

«Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, πιέζουμε ο ένας τον άλλον. Παραμένουμε ενωμένοι ό,τι κι αν συμβεί στο παιχνίδι. Πάμε, απολαύστε το, να είστε γεμάτοι αυτοπεποίθηση και να είστε γενναίοι σε ό,τι κάνετε. Αμυνόμαστε όλοι μαζί, κάνουμε επίθεση όλοι μαζί» είπε ο Ολλανδός στ’ αποδυτήρια.

Virgil Van Dijk:



“Help each other, push each other. Stick together no matter what happens boys. Go for it, enjoy it, be brave, full of confidence, everything we do. We defend together, we attack together. Let’s go!” pic.twitter.com/hLoOxZ6RLz