Αυτό είναι μαρκάρισμα ή ξύλο;

Στο Ατλέτικο Ατλάντα-Αλντοσίβι έπεφτε η μία κλωτσιά μετά την άλλη και σε δέκα δευτερόλεπτα το ματς εξελίχθηκε σε… ροντέο.

Σε… ροντέο μετατράπηκε το ματς της Ατλέτικο Ατλάντα με την Αλντοσίβι για τη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής.

Με το σκορ να είναι στο 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων και τα πράγματα σχετικά ήρεμα στην αναμέτρηση, ξαφνικά πήρε «φωτιά». Διότι μέσα σε διάστημα δέκα δευτερολέπτων και σε μονομαχίες 5-6 παικτών, έπεσε η μία κλωτσιά μετά την άλλη.

Το ακόμη πιο φοβερό ήταν πως αυτή η κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, έφερε μόλις μία κίτρινη κάρτα την οποία πήρε ο Γκονζάλες, ο οποίος φρόντισε με κλοτσιά στο «ψαχνό» να… τελειώσει μια και καλή τη φάση!

What the f*ck have I just watched 🤣 pic.twitter.com/TuuO9psi19