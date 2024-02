«Σπόντα» του Πεπ για τη Λίβερπουλ

Δεν δίνει μάλλον μεγάλη αξία ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο Λιγκ Καπ. Και ταυτόχρονα, στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Τσέλσι. Μία ατάκα του ήταν αρκετή για να το… αποδείξει!

Μπορεί η Λίβερπουλ να κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν, επικρατώντας της Τσέλσι με 1-0 στον τελικό του Λιγκ Καπ, όμως ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήθελε να πει την… ατάκα του.

Ρωτήθηκε για την συνάντηση των δύο ομάδων και επέλεξε να αναφερθεί σε αυτές, δίχως να επισημάνει τα ονόματά τους.

Τι είπε λοιπόν; Πως όταν ήρθε στην Αγγλία, όλοι του έλεγαν πως κανείς δεν ασχολείται με το Λιγκ Καπ. Η ατάκα του αυτή ήταν αρκετή, προκειμένου να… εκνευρίσει τον κόσμο της Λίβερπουλ!

«Ακόμα θυμάμαι όταν έφτασα στη Σίτι, ο Μπράιαν Κιντ μου είπε: Carabao Cup, μην δίνεις σημασία! Παίξτε νεαρούς παίκτες, κανείς δεν νοιάζεται... Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν πάντα, στη λογική πως δεν έχει αξία. Δεν ξέρω τι συνέβη τα τελευταία χρόνια!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

