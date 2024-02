Ο Νέβιλ... δίκασε την Τσέλσι με ατάκα που έμεινε στην ιστορία

Μια ατάκα του Γκάρι Νέβιλ μετά την ήττα της Τσέλσι από τη Λίβερπουλ στον τελικό του Carabao Cup έχει προκαλέσει αίσθηση στην Αγγλία.

Πολλές αράδες έχουν γραφτεί για όλα τα τραγελαφικά που έχουν συμβεί στην Τσέλσι από τότε που αγόρασε την ομάδα ο Τοντ Μπόελι και έτσι όπως πάνε τα πράγματα στην μπλε μεριά του Λονδίνου, θα γραφτούν πολλές ακόμα.

Χθες, η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο κατέγραψε μία ακόμη αποτυχία χάνοντας στον τελικό του Carabao Cup από τη Λίβερπουλ των πολλών απουσιών και των πολλών πιτσιρικάδων.

Μάλιστα, μια ατάκα... φαρμάκι του Γκάρι Νέβιλ ήρθε για να δέσει το –κακοφτιαγμένο- γλυκό για τους Λονδρέζους. Σχολιάζοντας τον τελικό του Γουέμπλεϊ, ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χαρακτήρισε τους «μπλε» ως “blue billion pound bottlejobs”.

Σε ελεύθερη μετάφραση, «μπλε χαμένους δισεκατομμυρίων λιρών» - με την έκφραση ”bottlejob” να χρησιμοποιείται, κυριολεκτικά, για αθλητή ή ομάδα που αδυνατεί να αγωνιστεί καλά ή λυγίζει υπό πίεση.

Η εν λόγω ατάκα έγινε viral στην Αγγλία, με άλλους να αποθεώνουν τον Νέβιλ κάνοντας λόγο για κουβέντα που έγραψε ιστορία και άλλους να διαφωνούν μαζί του - o Ποτσετίνο, ενδεικτικά, είπε πως «δεν είναι σωστό να μιλάς έτσι».

Πάντως με την Τσέλσι να γίνεται η πρώτη αγγλική ομάδα που χάνει έξι συνεχόμενους τελικούς σε εγχώριες διοργανώσεις, μεγάλο άδικο δεν έχει.

