Μέσι: Σκόραρε στις καθυστερήσεις και χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στην Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το πρώτο του γκολ στη σεζόν του MLS δύο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τη Λος Άντζελες Γκάλαξι και έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στην ομάδα του.

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το πρώτο του γκολ στη σεζόν 2024 στο MLS, εξασφαλίζοντας έναν βαθμό στην ομάδα του (1-1) στην έδρα της LA Galaxy. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων (92'), διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η ομάδα της Φλόριντα κυριάρχησε στην κατοχή, αλλά κατέγραψε μόλις πέντε σουτ στην εστία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με την Γκάλαξι να ελέγχει το ματς από την άμυνα και τη μεσαία γραμμή, μέχρι το τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Από πλευρά τους οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει το σκορ μόλις 13 λεπτά μετά την σέντρα, αλλά ο Κάλεντερ είπε «όχι» σε εκτέλεση πέναλτι του Πούιγκ.

Στο 75ο λεπτό ο Γιόβελιτς άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Λος Άντζελες, όμως στο 88' έμειναν με δέκα λόγω αποβολής του Ντελγάδο με δεύτερη κίτρινη και λίγο αργότερα ο συνήθης ύποπτος, Λιονέλ Μέσι, μετά από συνεργασία με τον Τζόρντι Άλμπα από αριστερά, έκανε την προβολή στην κίνηση, κι έσωσε την παρτίδα για την ομάδα του.

Δείτε το πρώτο γκολ του Αργεντινού στη σεζόν:

Leo Messi's first goal of the 2024 MLS season 💥



(via @MLS)pic.twitter.com/DobcHYiI5N