«Βουνό» ο Φαν Ντάικ, όποιος τα βάζει μαζί του είναι… χαμένος από χέρι!

Έδειξε το δρόμο για την ανατροπή. «Φώναξε» πως στο… «σπίτι» του δεν θα περνάει σχεδόν κανείς όσο εκείνος βρίσκεται εκεί. Οι αντίπαλοί του, πλέον, γνωρίζουν καλά πως δεν αφήνει περιθώριο σε κανέναν να χαρεί, όταν βρίσκονται σε «μονομαχία» μαζί του.

Ο «βράχος» από την Ολλανδία, έχοντας πλέον κάθε δικαίωμα ν’ ακουμπά την ιστορική ταμπέλα με το «This is Anfield» προτού βγει απ’ το διάδρομο των αποδυτηρίων προς τον αγωνιστικό χώρο, ενήργησε ως πραγματικός ηγέτης.

Έδειξε το δρόμο που θα οδηγούσε στη νίκη. Ισοφάρισε με κεφαλιά στο 56ο λεπτό του ματς με τη Λούτον και οι «στρατιώτες» του έβαλαν το μήνυμα για να κάνουν την ανατροπή.

Με το τελικό 4-1, ο VvD, πήρε την 77η νίκη του σε 93 αναμετρήσεις πρωταθλήματος εντός έδρας, έχοντας μόλις 1 ήττα σε αυτά τα ματς! Μάλιστα, τα clean sheets είναι 46, ενώ, έχει σκοράρει και 12 φορές!

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το στατιστικό που θέλει τον Φαν Ντάικ… άχαστο στις εναέριες μονομαχίες στα τελευταία 4 ματς!

Από το ντέρμπι με την Άρσεναλ, στα παιχνίδια με Μπέρνλι, Μπρέντφορντ και τώρα με την ομάδα του Έντουαρντς, ο έμπειρος στόπερ δεν επιτρέπει σε κανέναν αντίπαλο να τον νικήσει σε προσωπική κόντρα!

Virgil Van Dijk hasn't lost a single duel in his last four Premier League games:



7/7 vs. Luton

2/2 vs. Brentford

6/6 vs. Burnley

6/6 vs. Arsenal



𝐌𝐀𝐍 𝐌𝐎𝐔𝐍𝐓𝐀𝐈𝐍 ⛰ pic.twitter.com/DhB3jRQswD