«Ποτέ δεν κριτικάρεις τον πρώτο σκόρερ σου, γιατί θα σε αποστομώσει»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήξερε πως θα ερχόταν σύντομα η στιγμή που ο Χάαλαντ θ’ απαντούσε για τις χαμένες ευκαιρίες στο ντέρμπι με την Τσέλσι και δικαιώθηκε στο παιχνίδι με την Μπρέντφορντ.

Ο Νορβηγός φορ το βράδυ της Τρίτης έκανε τη διαφορά στο ματς με τους «bees» διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 και καταφέρνοντας να έχει σκοράρει πλέον απέναντι σε κάθε ομάδα που έχει αντιμετωπίσει στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Πεπ δεν είχε καμία αμφιβολία για την αντίδραση που θα έβγαζε ο Viking μετά τις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο ντέρμπι με την Τσέλσι και γι’ αυτό σχολίασε μετά το ματς:

«Ποτέ δεν κριτικάρεις τον πρώτο σκόρερ σου, γιατί είναι σίγουρο ότι θα σε αποστομώσει. Αργά ή γρήγορα θα το έκανε. Επέστρεψε έπειτα από απουσία δυο μηνών, δυσκολεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, έχασε και τη γιαγιά του, αλλά έδειξε πως είναι εδώ» ήταν τα λόγια του Καταλανού!

🗣️ "Don't criticise him, because he will shut your mouth"



Pep Guardiola on Erling Haaland after he scored against Brentford on Tuesday 🇳🇴 pic.twitter.com/gJ98XKszdU