Περισσότεροι οπαδοί στη Β΄ Γερμανίας παρά στην Bundesliga!

Την ώρα που στα γήπεδα της Bundesliga οι φίλαθλοι εκφράζουν με κάθε μέσο την αντίρρηση τους στην «είσοδο» των ιδιωτικών επενδύσεων στο γερμανικό ποδόσφαιρο (και στις δυο πρώτες κατηγορίες) συνεχίζονται τα οπαδικά «πάρτι» στις έδρες των ομάδων της Bundesliga 2.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Kicker» περισσότεροι οπαδοί πήγαν στα γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας την περασμένη αγωνιστική (17-18/02), σε σχέση με αυτούς που είδαν από κοντά αγώνα της Bundesliga. Φυσικά ρόλο έπαιξε το γεγονός πως τόσο η Μπάγερν όσο και η Ντόρτμουντ έπαιξαν εκτός έδρας, κόντρα σε Μπόχουμ και Βόλφσμπουργκ, αντιστοίχως.

Σύμφωνα με την έρευνα το ματς με τη μεγαλύτερη προσέλευση ήταν το Κολωνία - Βέρντερ Βρέμης, με 50.000 οπαδούς, ενώ υπάρχαν δυο ματς της Bundsliga 2 με περισσότερο κόσμο. Ο λόγος για την αναμέτρηση της Χέρτα του Ανδρέα Μπουχαλάκη με το Μαγδεβούργο (52.652) και το παιχνίδι της Σάλκε με τη Βέχεν (60.542).

Σύμφωνα με την UEFA, η Bundesliga είναι το πρωτάθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση στον κόσμο, με πάνω από 44.000 οπαδούς ανά αγώνα κατά μέσο όρο.

