Ο Φέρντιναντ τρόλαρε φίλους της Άρσεναλ σε πτήση της Ryanair!

Η Άρσεναλ έχει δύσκολη αποστολή στο «Ντραγκάο» απέναντι στην Πόρτο και οι φίλοι της θα είναι παρόντες στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League.

Όσοι επέλεξαν την πτήση της Ryanair από Λονδίνο είχαν την «ατυχία» να ταξιδεύουν μαζί με τον Ρίο Φέρντιναντ, που θα είναι επίσης στο γήπεδο για το Sky Sports. Ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχασε την ευκαιρία να «τρολάρει» τους συνταξιδιώτες του παίρνοντας θέση στο ζήτημα επιπέδου του Μπουκάγιο Σάκα.

«Χαίρετε παιδιά, είμαι ενθουσιασμένος που ταξιδεύω μαζί σας», είπε στο τηλέφωνο ανακοινώσεων του αεροπλάνου και γνώρισε την αποθέωση. Πριν το «γυρίσει» στην πλάκα!

«Πρέπει να πω ότι ο Σάκα είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, όχι όμως παγκόσμιας κλάσης ακόμα! Θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά τώρα δεν είναι», πρόσθεσε και οι φίλοι των «κανονιέρηδων» ξεκίνησαν τα συνθήματα.

Ενδιαφέρον σκηνικό ανάμεσα σε δύο μεγάλους «αντιπάλους» όπως έγραψε ο 45χρονος πια σχολιαστής.

Interesting @Ryanair flight with the Arsenal fans this morning…. 😂😂✈️@BukayoSaka87 is top levels… no doubt! And will become “World Class” ❤️ pic.twitter.com/wAFwAFuKRJ