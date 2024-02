Ζότα, Νούνιες και Ντίας έκαναν τον Σαλάχ να κοιμάται ήσυχος

Έφυγε αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Δεν το χάρηκε τόσο εκεί. Αυτό που χάρηκε ήταν η τρομερή παρουσία των συμπαικτών του στη Λίβερπουλ. Οι Νούνιες, Ντίας και Ζότα το πήραν πάνω τους όσο ο Σαλάχ δεν βοηθούσε τη Λίβερπουλ. Η τριπλέτα της επίθεσης φρόντισε ώστε ο Αιγύπτιος να μη λείψει καθόλου από την ομάδα!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε απέναντι στη Νιούκαστλ στο 4-2 της Πρωτοχρονιάς και αμέσως έφυγε για να βοηθήσει την εθνική ομάδα της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής στην Ακτή Ελεφαντοστού. Τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά ούτε για εκείνον που τραυματίστηκε, αλλά ούτε και για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του που αποκλείστηκε σχετικά πρόωρα, μη καταφέρνοντας να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες.

Στη Λίβερπουλ είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα. Γνώριζαν πως θα έπρεπε να τα βγάλουν πέρα δίχως τον «Φαραώ» τους, αλλά όπως εκείνος είχε αναφέρει πως «όλοι μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά και να μη φανούν τα κενά», έτσι και οι υπόλοιποι το πήραν και το έκαναν σύνθημα για όποια πρόκληση θα ερχόταν.

Με μπροστάρη τον φοβερό και τρομερό Ντάργουιν Νούνιες που έχει συμμετοχή σε 8 γκολ μέσα στο 2024 (4 δικά του και 4 ασίστ) και τους Ντιόγο Ζότα και Λουίς Ντίας να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο, ο Μοχάμεντ Σαλάχ κοιμόταν ήσυχος όλο αυτό το διάστημα.

Τόσο ο Πορτογάλος (5 γκολ και 3 ασίστ το 2024), όσο και ο Κολομβιανός (4 γκολ, 1 ασίστ στο ίδιο χρονικό διάστημα), βρήκαν δίχτυα στο 3-1 επί της Μπέρνλι το απόγευμα του Σαββάτου, για να καθαρίσουν τη νίκη στο θεωρητικά τελευταίο ματς δίχως τον Μοχάμεντ Σαλάχ στην αποστολή.

Ο σούπερ σταρ από την Αίγυπτο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι παρών στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπρέντφορντ το προσεχές Σάββατο και θα επιχειρήσει κι εκείνος να διατηρήσει τους «κόκκινους» σε τροχιά τίτλου...

