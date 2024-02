Σέντρα στο «Αζτέκα» και μνήμες από Μαραντόνα: Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026

Μνήμες από... Μαραντόνα θα αναβιώσουν στον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ του 2026.

Το παιχνίδι της 11ης Ιουνίου 2026 με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει στο στάδιο «Αζτέκα» στην Πόλη του Μεξικού.

Πρόκειται ίσως για το πιο εμβληματικό στάδιο στην ιστορία της διοργάνωσης, αφού σε αυτό πριν από 38 χρόνια ο Ντιέγο Μαραντόνα σημείωσε τα δύο πιο χαρακτηριστικά γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου: το «γκολ του αιώνα» και «το χέρι του Θεού», αμφότερα στον προημιτελικό του Μουντιάλ 1986 εναντίον της Αγγλίας.

Λίγες ημέρες αργότερα, οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τροπαίου στο ίδιο γήπεδο. Επίσης, στο «Αζτέκα» είχε διεξαχθεί το τελικός του Μουντιάλ 1970, με το τρόπαιο «Ζιλ Ριμέ» να πηγαίνει στα χέρια της Βραζιλίας, της κατά πολλούς καλύτερης εθνικής ομάδας που έχει εμφανιστεί στον πλανήτη. Άρα ήταν πολλοί οι λόγοι που οδήγησαν τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σε αυτήν την απόφαση την οποία ανακοίνωσε σήμερα.

Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Οι 48 ομάδες θα χωριστούν σε 12 ομίλους των τεσσάρων, με τη φάση των «32» να εισάγεται για πρώτη φορά.

Το πρόγραμμα:

11-27 Ιουνίου: Φάση ομίλων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Βανκούβερ. Τορόντο, Πόλη του Μεξικού, Μοντερέι, Γκουανταλαχάρα, Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο. Λος Άντζελες, Χιούστον. Ντάλας, Κάνσας Σίτι, Ατλάντα. Μαϊάμι, Βοστώνη, Φιλαδέλφεια και Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ

29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου: Φάση των 32. Όλες οι πόλεις που φιλοξενούν, εκτός από τη Γκουανταλαχάρα και τη Φιλαδέλφεια. Το Λος Άντζελες και το Ντάλας φιλοξενούν δύο.

4-7 Ιουλίου: Φάση των 16, με αγώνες σε Βανκούβερ, Σιάτλ, Πόλη του Μεξικού, Χιούστον, Ντάλας, Ατλάντα, Φιλαδέλφεια και Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ.

9-11 Ιουλίου: Προημιτελικοί, σε Λος Άντζελες, Κάνσας Σίτι, Μαϊάμι και Βοστώνη.

14-15 Ιουλίου: Ημιτελικοί, σε Ντάλας και Ατλάντα, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα των προημιτελικών και ημιτελικών όλων των ΗΠΑ.

18 Ιουλίου: Μικρός τελικός, για την τρίτη θέση, στο Μαϊάμι

19 Ιουλίου: Τελικός, που θα διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσεϊ, στο στάδιο MetLife στο East Rutherford.

