Οπαδός Λίβερπουλ: «Ας έχανα την κοπέλα μου, όχι τον Κλοπ»!

Μάλλον είναι η απάντηση που θα έδινε η πλειοψηφία των οπαδών της Λίβερπουλ κι ένας νεαρός, αφού του έγινε η ερώτηση, δεν δίστασε να το πει! «Θα με σκοτώσει η κοπέλα μου με αυτό που θα πω, αλλά θα προτιμούσα να χάσω εκείνη κι όχι τον Κλοπ» είπε φίλος των «κόκκινων» έξω από το «Άνφιλντ»!

Είναι λογικό να θέλουν τα αγγλικά media ν’ αποτυπώσουν τον παλμό των οπαδών και τις αντιδράσεις τους μετά την ανακοίνωση του Γιούργκεν Κλοπ για την αποχώρησή του από τον πάγκο της ομάδας του λιμανιού, το φετινό καλοκαίρι.

Ένας νεαρός που η αλήθεια είναι ότι έχει… άγνοια κινδύνου για ό,τι μπορεί ν’ αντιμετωπίσει μετά από αυτή τη δημόσια δήλωση, έδωσε την ατάκα του Σαββατοκύριακου.

Έξω από το «Άνφιλντ» στο περιθώριο της αναμέτρησης του Κυπέλλου με τη Νόριτς, ανέφερε: «Θα με σκοτώσει η κοπέλα μου, αλλά θα προτιμούσα να χάσω εκείνη, παρά τον Κλοπ»!

🗣️ ‘I would lose my girlfriend over Klopp!’ 😲



Watch the moment a Liverpool fan said he would rather lose his girlfriend than Jurgen Klopp 😅 pic.twitter.com/YTWvj3Hcjk