ΒΙΝΤΕΟ: Τρομερή συγκίνηση, ένα «Άνφιλντ» όρθιο, γκολ για τον Κλοπ ο Τζόουνς!

Ένα «κόκκινο» απόγευμα στο «Άνφιλντ» και κεντρικό πρόσωπο για τη Λίβερπουλ ο Γιούργκεν Κλοπ. Απόλυτη αποθέωση, καθολική αποδοχή και συγκίνηση από τον Γερμανό προπονητή στο «You will never walk alone»! Πρώτο γκολ μετά την ανακοίνωση ο Κέρτις Τζόουνς!

Όλοι περίμεναν να δουν ποιος θα σκοράρει το πρώτο γκολ της Λίβερπουλ, μετά την «σοκαριστική» ανακοίνωση της αποχώρησης του Γιούργκεν Κλοπ.

Ούτως ή άλλως, η αναμέτρηση των «κόκκινων» με τη Νόριτς, αποτελεί το πρώτο δείγμα από όσα αναμένεται να ακολουθήσουν, για χάρη του Γερμανού, μέχρι και το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.

Βγήκε με τους ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Ακολούθησε το «You will never walk alone», το οποίο ο Γιούργκεν Κλοπ έμοιαζε να απολαμβάνει, χαμογελώντας!

Και εν συνεχεία, το απόλυτο «ξέσπασμα» ήρθε στο 1-0 απέναντι στη Νόριτς. Ο Κέρτις Τζόουνς είναι αυτός που ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό για τη Λίβερπουλ!

Jurgen Klopp comes out to a brilliant reception at Anfield.



My cousin, 15, has just told me there were people crying in his school when Klopp announced he was leaving.



Win the lot for him, Redmen! pic.twitter.com/OWbrxipaov