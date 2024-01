Θαυμαστές του Ρονάλντο έκαναν «ντου» στο ξενοδοχείο μετά την αναβολή της περιοδείας στην Κίνα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τραυματίστηκε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Αλ Νασρ να ακυρώσει την περιοδεία της στην Κίνα, με τους θαυμαστές του Πορτογάλου σταρ να εισβάλουν στο ξενοδοχείο της ομάδας.

Με ανυπομονησία περίμεναν οι Κινέζοι θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο την περιοδεία της Αλ Νασρ στη χώρα, καθώς ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία θα αντιμετώπιζε τη Σαγκάη Σενχουά και τη Ζετζιάνγκ στις 24 και 28 Ιανουαρίου, αντίστοιχα.

Ωστόσο, τα σχέδια που είχαν οι Σαουδάραβες αλλά και οι Κινέζοι διοργανωτές ανατράπηκαν μετά τον τραυματισμό του Πορτογάλου σταρ σε προπόνηση της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, η Αλ Νασρ θα συνεχίσει τις προπονήσεις στο Shenzen, όμως οι θαυμαστές του δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τον δουν από κοντά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα του και να φωνάζουν το όνομά του, όπως αποτυπώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εικόνες έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου.

🚨 BREAKING: Riots have started in China outside of Al Nassr's hotel because they are frustrated that they will not watch Cristiano Ronaldo play after his injury



Chinese Military Personnel had to be called onto the scene 🇨🇳🚔pic.twitter.com/QScaZhedH8