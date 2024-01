Ανελέητο τρολάρισμα της Ryanair στον Ρονάλντο!

Μυθικό τρολάρισμα από τη Ryanair στον Κριστιάνο Ρονάλντο με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του στη λαμπερή τελετή των «Globe Soccer Awards» που διεξήχθη του Ντουμπάι.

Ο 39χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ δήλωσε μεταξύ άλλων πως το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας όπου και αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλ Νασρ είναι πλέον καλύτερο από το γαλλικό, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως η Saudi Pro League θα είναι μεταξύ των τριών κορυφαίων πρωταθλημάτων στον κόσμο στο μέλλον!

Δηλώσεις οι οποίες είναι η αλήθεια πως «ξένισαν» πολλούς, με τη Ligue 1 από την πλευρά της να απαντά με τον δικό της τρόπο στον «CR7», δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου ο Κιλιάν Εμπαπέ πιάνει το μάγουλο του Κριστιάνο.

Ωστόσο, η δημοφιλής low-cost αεροπορική εταιρεία... τερμάτισε το τρολάρισμα προς τον Ρονάλντο, αναδημοσιεύοντας τις δηλώσεις του από tweet του Φραμπρίτσιο Ρομάνο με την εξής λεζάντα: «Επιτέλους, κάποιος πιο αστείος από εμάς»!

finally, someone funnier than us https://t.co/XzeIIWH8y0