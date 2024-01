Ο απίθανος λόγος που πήγε να «μπλέξει» ο Βαράν για παραβίαση κανονισμού της Γιουνάιτεντ

Είναι γνωστό πως, ειδικά στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους υψηλού επιπέδου, οι κανονισμοί όσον αφορά τη ζωή των ποδοσφαιριστών μπορούν να γίνουν πολύ αυστηροί.

Με αυτό ακριβώς ήρθε αντιμέτωπος ο Ράφαελ Βαράν, ο οποίος βρέθηκε υπό έρευνα και παραλίγο να «μπλέξει» για παραβίαση ενός εσωτερικού κανονισμού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με αιτία έναν πραγματικά... απίθανο λόγο!

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών του, ο Γάλλος στόπερ επισκέφτηκε ένα χιονοδρομικό κέντρο και ανέβασε σχετική φωτογραφία στο Instagram. Το θέμα είναι πως οι εσωτερικοί κανονισμοί των «κόκκινων διαβόλων» απαγορεύουν ρητά στους παίκτες να κάνουν σκι, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού!

Γι' αυτόν τον λόγο, ο Βαράν φέρεται να βρέθηκε υπό την έρευνα του συλλόγου, αν και τα τελευταία δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν έκανε καθόλου σκι, αλλά απλώς πήγε στο εν λόγω χιονοδρομικό κέντρο, με αποτέλεσμα να μην δοθεί συνέχεια στο ζήτημα.

Η φωτογραφία που προκάλεσε τον... χαμό:

📸 - Our World Champions Licha and Varane on holiday 🇫🇷🇦🇷 pic.twitter.com/KUcFSQO7Kf