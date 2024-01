FIFA Best Awards: Ιδού η κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς

Με έντονη παρουσία... Μάντσεστερ Σίτι ανακοινώθηκε η κορυφαία ενδεκάδα για το 2023 στα βραβεία «The Best», με την επιθετική γραμμή να... τρομάζει!

Γνωστή έγινε η καλύτερη ενδεκάδα του κόσμου για το 2023 στα βραβεία «The Best» της FIFA! Κυρίαρχη φυσικά δεν είναι άλλη από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κατάφερε να μαζέψει όχι έναν, ούτε δυο, αλλά έξι εκπροσώπους!

Συγκεκριμένα οι Στόουνς και Ρούμπεν Ντίας επιλέχθηκαν για δίδυμο στα στόπερ, στα χαφ οι Μπερνάρντο Σίλβα και Ντε Μπρόινε, ενώ στην κορυφή της επίθεσης δεσπόζει η παρουσία του Χάαλαντ.

Από εκεί και πέρα η ενδεκάδα είχε και έντονο άρωμα από Ρεάλ, με τους Κουρτουά, Μπέλινγκχαμ και Βινίσιους να κερδίζουν μια θέση, ενώ το σχήμα συμπληρώνουν στη επιθετική γραμμή οι Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ!

Η κορυφαία ενδεκάδα: Κουρτουά, Γουόκερ, Στόουνς, Ρούμπεν Ντίας, Μπερνάρντο Σίλβα, Ντε Μπρόινε, Μπέλινγκχαμ, Μέσι, Χάαλαντ, Μπαπέ, Βινίσιους

🚨 Introducing the 2023 FIFA FIFPRO Men's #World11, voted for exclusively by players.#TheBest | @FIFAWorldCup | @FIFAcom pic.twitter.com/nZjisXo8OQ