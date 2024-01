Αχώριστοι στην πρώτη προπόνηση της Ίντερ Μαϊάμι για το 2024 οι Μέσι και Σουάρες

Η μεγάλη επανασύνδεση των Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες συνέβη στα τέλη του 2023, με την Ίντερ Μαϊάμι να ανακοινώνει την απόκτηση του Ουρουγουανού επιθετικού, που αποτέλεσε παρελθόν από τη Γκρέμιο.

Έτσι, στη σημερινή μέρα (13/01) ήταν προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας του MLS για το 2024 και όπως ήταν αναμενόμενο τα βλέμματα τράβηξαν οι δυο εξαιρετικοί φίλοι, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, που έγραψαν ιστορία στην Μπαρτσελόνα κατακτώντας τίτλους σε Ευρώπη και Ισπανία.

Όπως φάνηκε και από την είσοδό τους στο χώρο του προπονητικού κέντρου, οι Μέσι και Σουάρες ήταν αχώριστοι, κάνοντας πραγματικότητα αυτό που ήθελαν -όπως είχαν τονίσει άλλωστε- από τη στιγμή που αποχώρησαν από τους «μπλαουγκράνα»: να αγωνίζονται μαζί και να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο.

And so it begins, another year of stalking grown men.



First look at Luis Suarez today as he takes the field w/Leo Messi for Inter Miami’s first training session of 2024. pic.twitter.com/IIUvEb8lTR