Το κατάλαβε το γόνατο ο Άρνολντ, αλλά έσφιξε τα δόντια…

Η ζημιά που υπέστη τον βγάζει νοκ-άουτ μέχρι τα τέλη του μήνα. Ο Αλεξάντερ – Άρνολντ έσφιξε τα δόντια όταν κατάλαβε ότι το αριστερό του γόνατο άρχισε να «διαμαρτύρεται» μετά την υπερέκταση και παρά τον πόνο, δεν έκανε ποτέ νόημα στον πάγκο της Λίβερπουλ γι’ αλλαγή.

Ο ΤΑΑ τραυματίστηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στο 2-0 των «κόκκινων» στο «Έμιρεϊτς» για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Μαρτινέλι τον ταλαιπώρησε από τη δεξιά πλευρά – όπως αμυνόταν η ομάδα του Κλοπ – και ουσιαστικά προκάλεσε τον τραυματισμό του Αλεξάντερ – Άρνολντ.

Ο υπαρχηγός της Λίβερπουλ κατάλαβε την υπερέκταση του γονάτου του, πόνεσε, δεν έθεσε καν ζήτημα αλλαγής, έσφιξε τα δόντια και έβγαλε όλο το ματς, έχοντας εκτελέσει και το φάουλ για το αυτογκόλ του Κίβιορ.

Δείτε τη στιγμή που καταλαβαίνει το πρόβλημα:

Biting his jersey through the pain with the armband on.



This is a leader. pic.twitter.com/vRn5OaCVOt