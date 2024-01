Το πολύ ξεχωριστό follow της Μπάγερν στον Μέσι

Σε μια ιδιαίτερη κίνηση που δεν συνηθίζει προχώρησε η Μπάγερν Μονάχου.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας έκαναν follow στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram τον Λιονέλ Μέσι, κάτι που προκάλεσε εντύπωση σε αρκετό κόσμο αφού οι Βαυαροί «ακολουθούν» μονάχα παίκτες που αγωνίζονται στην ομάδα τους ή το έκαναν με επιτυχία στο παρελθόν.

Ενδεχόμενη κίνηση της Μπάγερν για τον Pulga δεν φαίνεται να προκύπτει από κάπου, με τον Μέσι να έχει τονίσει πολλάκις πως είναι απόλυτα αφοσιωμένος στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι.

Bayern Munich have started following Leo Messi on Instagram 📲 🇩🇪



Messi is the only football player who they follow who never played for them. pic.twitter.com/RdyjfuZx0D