Φωνές στη Νιούκαστλ για τη διαιτησία με τη Λίβερπουλ

«Αισθανόμαστε αδικημένοι» δήλωσε ο τεχνικός της Νιούκαστλ, Έντι Χάου μετά την ήττα με 4-2 από τη Λίβερπουλ.

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών του Έντι Χάου για τη διαιτησία στην ήττα της Νιούκαστλ από τη Λίβερπουλ με 4-2, την Πρωτοχρονιά, βρέθηκαν τα δύο πέναλτι εις βάρος της ομάδας του.

Ο Σαλάχ αστόχησε στο πρώτο αλλά στο δεύτερο για το οποίο έγινε ο ντόρος, ο άσος της Λίβερπουλ βρήκε δίχτυα στο 86ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

«Για μένα, αυτό δεν πρέπει να δίνεται» είπε ο Χάου για το δεύτερο πέναλτι της Λίβερπουλ που προήλθε από πτώση του Ζότα. «Νομίζω ότι ο Μάρτιν έχει τραβήξει τα χέρια του μακριά, (ο Ζότα) έχει κάνει δύο βήματα πριν πέσει κάτω, οπότε για μένα δεν είναι πέναλτι. Αυτό του Σον Λόνγκσταφ ήταν, λίγο πριν από αυτό το περιστατικό. Ακόμα και το πρώτο μπορώ να καταλάβω γιατί δόθηκε, αλλά η επαφή ήταν τόσο ελάχιστη, οπότε αισθανόμαστε αδικημένοι σε αυτές τις αποφάσεις», πρόσθεσε.

Το πέναλτι για το οποίο διαμαρτύρεται η Νιούκαστλ:

