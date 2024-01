Δίνει 45 εκατ. ευρώ στη Γιουνάιτεντ για τον Γκρίνγουντ!

Έτοιμη να καταθέσει πρόταση 45 εκατ. ευρώ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Μέισον Γκρίνγουντ είναι η Μπαρτσελόνα.

Το παλιό καλό του εαυτό έχει βρει στη Χετάφε ο Μέισον Γκρίνγουντ, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά την υπόθεση με τις κατηγορίες για ξυλοδαρμό στη σύντροφό του και μπορεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ήταν ανεπιθύμητος, αλλά στην ομάδα της Μαδρίτης έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς.

Τη φετινή σεζόν σε πρωτάθλημα και κύπελλο ο Άγγλος μεσοεπιθετικός μετράει πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 15 αναμετρήσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ισπανία, η Μπαρτσελόνα είναι πρόθυμη να τα σκάσει χοντρά για να τον αποκτήσει!

Συγκεκριμένα, η Sport αναφέρει πως οι «μπλαουγκράνα» ετοιμάζουν πρόταση ύψους 45 εκατ. ευρώ στη Γιουνάιτεντ που έχει τα δικαιώματά του, ενώ τονίζεται ότι θα προσφερθεί στον παίκτη και η φανέλα με το νούμερο «10», το οποίο στην εν λόγω ομάδα είναι βαρύ και… ασήκωτο μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι.

From England they say that Barça are willing to offer Man United €45m for Mason Greenwood. Barcelona are also ready to offer the player the number '10'.



