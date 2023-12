BINTEO: Ποντίκι έκανε βόλτες στο «Έτιχαντ»

Το είδαμε και αυτό σε κορυφαίο γήπεδο της Premier League!

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ένα... ποντίκι έκανε την έμφανιση του στον αγωνιστικό χώρο του «Έτιχαντ».

Συγκεκριμένα, το περιστατικό καταγράφηκε πριν την έξοδο των δυο ομάδων για το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν η στιγμή που ο ο τηλεοπτικός φακός «έπιασε» τον ποντικό να σουλατσάρει στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου των πρωταθλητών Αγγλίας και Ευρώπης. Φυσικά αυτή η στιγμή έγινε viral στα Social Media.

There’s a rat on the pitch at the Etihad Stadium 🐭😅pic.twitter.com/klMP4KRS2m