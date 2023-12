Το εξωφρενικό ποσό που έβγαλε o Mπέκαμ το 2023 με το ντοκιμαντέρ στο Netflix

Αποκαλύφθηκε το ποσό που έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά το ντοκιμαντέρ του στο Netflix.

Ο 48χρονος Ντέιβιντ Μπέκαμ αποχαιρετά μια άκρως επιτυχημένη χρονιά επιχειρηματικά. Μετρά κέρδη τόσο από την εταιρεία παραγωγής του, David Beckham Ventures Limited, η οποία κυκλοφόρησε πολλά διαφορετικά, όπως το «Beckham» και το ντοκιμαντέρ Ronnie O'Sullivan, «The Edge of Everything» όσο και από την συνεργασία του ως συμπαραγωγός στην εκπομπή του Disney+ «Save our Squad» και αυτή του του BBC Two «Fever Pitch».

Σύμφωνα με τη Sun, το συνολικό κέρδος για τα δύο εγχειρήματα «αγγίζει» τα 72,6 εκατομμύρια λίρες (περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ) το 2023. Το ίδιο δημοσίευμα συνεχίζει αποκαλύπτοντας πληροφορίες από πρόσωπο κοντά στον Άγγλο σταρ.

«Το deal για το ντοκιμαντέρ του Netflix άξιζε μόνο 20 εκατομμύρια λίρες και η τεράστια επιτυχία του έχει δικαιωθεί. Ο Ντέιβιντ συνεχίζει να κατακλύζεται από εμπορικές και εταιρικές προσφορές και ποτέ δεν ήταν πιο περιζήτητος. Εν τω μεταξύ η Βικτόρια έχει επιτέλους κέρδος, κυρίως λόγω της εξαιρετικά επιτυχημένης μάρκας μακιγιάζ της στο διαδίκτυο, και οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 44%. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τώρα έχει έσοδα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποκομίζει σημαντικό κέρδος από αυτό χωρίς να κάνει απολύτως καμία διαφήμιση».

Το ζευγάρι είναι σε πορεία να βγάλει πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες τον επόμενο χρόνο!

