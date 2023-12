Τελικά, γιατί το γκολ του Άκε μέτρησε και του Έλιοτ ακυρώθηκε;

Ίδια φάση, ίδια ακριβώς στιγμή, η μπάλα στα δίχτυα και διαφορετική απόφαση. Έστω ότι το γκολ της Λίβερπουλ στο «Τερφ Μουρ», έπρεπε να ακυρωθεί. Γιατί δεν συνέβη το ίδιο, τον Σεπτέμβριο, στο Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ; Μέχρι και ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε παραδεχθεί πως οι Λονδρέζοι είχαν αδικηθεί!

Είναι μεγάλη η συζήτηση που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες ώρες, μετά την ακύρωση του γκολ του Χάρβεϊ Έλιοτ, στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπέρνλι στο «Τερφ Μουρ», στη Boxing Day.

Οι «κόκκινοι» επικρατούσαν με 1-0, ο Πολ Τίρνι τους είχε ακυρώσει νωρίτερα ακόμη ένα γκολ, αυτό του Κόντι Χάκπο, για επιθετικό φάουλ του Ντάργουιν Νούνιες, και στο 56ο λεπτό, το σκηνικό επαναλήφθηκε, όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ «εντοπίστηκε» σε θέση οφσάιντ από τον VAR, θεωρώντας πως εμπόδιζε τον Τράφορντ, ως προς την αντίδρασή του στο σουτ του Άγγλου μέσου των φιλοξενούμενων.

Τα παράπονα ήταν αναρίθμητα, ο Γιούργκεν Κλοπ χαρακτήρισε την εν λόγω απόφαση «γελοία» και αισίως, οι φίλοι της Λίβερπουλ θυμήθηκαν τι είχε συμβεί στον Σεπτέμβριο, στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Φούλαμ στο «Έτιχαντ».

Με το σκορ στο 1-1, δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Νέιθαν Άκε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά μπροστά από τον γκολκίπερ, υπήρχε ο Μάνουελ Ακάντζι.

Στην περίπτωση αυτή όμως, το γκολ μέτρησε κανονικά. Ουδείς κατάλαβε τον λόγο, από τη στιγμή που τέσσερις μήνες μετά, η αντιμετώπιση δεν είναι η ίδια. Και ας μην ξεχνάμε πως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, είχε δηλώσει τότε, πως το γκολ θα έπρεπε να ακυρωθεί και πως αν ήταν ο ίδιος παίκτης της Φούλαμ, θα ήταν τρομερά εκνευρισμένος!

🎙️ Erling Haaland on Nathan Aké’s goal: "I think it was offside, I feel bad for them [Fulham], I would be so angry if I were them." pic.twitter.com/xoLEsqOMuP