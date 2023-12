«Τρέχει» να προλάβει Γιουβέντους ο Ντιμπάλα

Ανεβάζει στροφές ο Πάουλο Ντιμπάλα και στοχεύει στο ματς της 30ης Δεκεμβρίου! Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε τραυματιστεί στις 10 του μήνα και στην αναμέτρηση της Ρόμα με τη Φιορεντίνα αποχωρώντας στο 25λεπτο.

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν πως ο 30χρονος θα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για λογαριασμό των «τζαλορόσι» από το 2024, αλλά έχει βαλθεί να φέρει τα… πάνω-κάτω. Διότι τις τελευταίες ημέρες βγάζει μεγάλο πρόγραμμα των προπονήσεων και ενδεχομένως θα προλάβει να είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους στις 30/12 (21:45).

Βέβαια, ακόμα και να είναι έτοιμος, ενδέχεται ο Μουρίνιο να μην ρισκάρει και να τον ξεκινήσει από τον πάγκο, φέρνοντάς τον στη συνέχεια από τον πάγκο στον αγώνα.

