Μυθικός Φόντεν, έχει κατακτήσει στα 23 του κάθε πιθανό τίτλο με τη Μάντσεστερ Σίτι!

Μπορεί μόλις τον Μάιο να έκλεισε τα 23 του, ωστόσο ο Φιλ Φόντεν έχει προλάβει να αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια βασική μονάδα τόσο της Μάντσεστερ Σίτι, όσο και της εθνικής Αγγλίας.

Με τους «πολίτες» δε, μπορεί να υπερηφανεύεται πως έχει πλέον στο ενεργητικό του όλους τους τίτλους που θα μπορούσε να κατακτήσει.

Βλέπετε, το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ήρθε να προστεθεί σε εκείνα της Premier League, του Κυπέλλου Αγγλίας, του League Cup, του Community Shield, του Champions League και του Ευρωπαϊκού Super Cup!

Πού να είχε πάρει και το Euro με την Αγγλία το 2021...

Phil Foden has won every competition he has played in for Manchester City:



He averages a trophy once every 15.3 games. 😮‍💨 pic.twitter.com/ss6TslNkcU