BINTEO: Χαμός με Γουόκερ και Φελίπε Μέλο μετά τον τελικό

Θα περίμενε κανείς όλα να κυλήσουν ήσυχα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ωστόσο ακόμα και μετά το 4-0 της Μάντσεστερ Σίτι ενάντια στη Φλουμινένσε, είχαμε... καβγά ανάμεσα σε Κάιλ Γουόκερ και Φελίπε Μέλο!

Ο Άγγλος μπακ πιάστηκε στα χέρια με τον, γνωστό... τσαμπουκά, Βραζιλιάνο, δίχως να γίνει γνωστός ο λόγος, με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων να σταματά γρήγορο τον χαμό που προκλήθηκε.

Kyle Walker and Felipe Melo got into it after the final whistle 😳 pic.twitter.com/ex9I5zJAQ3