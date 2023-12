Tο «γύρισε» στην άμυνα η Ρεάλ

Η εξέταση DNA της Ρεάλ Μαδρίτης έδειχνε πάντα επίθεση. Οι καλύτεροι την επέλεγαν πάντα, οπότε με «όπλο» το επιθετικογενές ποδόσφαιρο έφτασε στα 14 τρόπαια Champions League και τους... αμέτρητους τίτλους. Έτσι έγινε ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στον πλανήτη.

Τα χρόνια πέρασαν, η φουρνιά των «Γκαλάκτικος» και η εποχή του Κριστιάνο Ρονάλντο έμειναν στην ιστορία. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί νέα δεδομένα και η «Βασίλισσα» προσαρμόστηκε σε αυτά.

Φέτος η άμυνα είναι αυτή που οδηγεί την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι. Μετά την «καθαρή» νίκη επί της Αλαβές στην εκπνοή της αναμέτρησης, είναι η τρίτη φορά στην ιστορία, που οι «μερέγχες» δέχονται μόλις έντεκα ή λιγότερα τέρματα σε 18 αγωνιστικές. Οι προηγούμενες δύο φορές ήταν τις σεζόν 1961/62 με 10 γκολ κατά και 1971/72 με 11. Σε αμφότερες, τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

