Όλα τα βραβεία στη Σίτι – Πεπ, Χάαλαντ και... ομάδα αναδείχθηκαν κορυφαίοι από το BBC!

Το έτος του ιστορικού, πρώτου τρεμπλ για τη Μάντσεστερ Σίτι, πρόσφερε και όλες τις διακρίσεις από το BBC προς την ομάδα που έλαμψε μέσα στο 2023. Κορυφαίος σύλλογος οι «γαλάζιοι» του Μάντσεστερ και ατομικά βραβεία για τους Γκουαρδιόλα και Χάαλαντ.

Το BBC απένειμε τα βραβεία του για το 2023 που αποχωρεί σε μερικές μέρες και το κλαμπ της γαλάζιας πλευράς του Μάντσεστερ μονοπώλησε το ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς, ο Έρλινγκ Χάαλαντ παρέλαβε το βραβείο του World Sports Star για το έτος, έχοντας χαρακτηριστεί ... serial record breaker, ενώ, υπήρξε και η συλλογική διάκριση της κορυφαίας ομάδας για τη Σίτι.

Coach of the Year goes to the one and only Pep Guardiola 🤩👏#BBCSPOTY pic.twitter.com/thzbeTVdWm