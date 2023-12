Οιωνός τίτλου για το «τρένο» της Τζιρόνα

Το «τρένο» της Τζιρόνα δεν σταμάτησε ούτε με αντίπαλο Αλαβές και συνέχισε την ξέφρενη πορεία του προς τον τίτλο της La Liga. Ένα ποδοσφαιρικό «θαύμα» που εφόσον πραγματοποιηθεί θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του αθλήματος.

Οι Καταλανοί επικράτησαν εύκολα με 3-0 των Βάσκων, μέτρησαν την 14η νίκη στο ισπανικό πρωτάθλημα και έπιασαν τους 44 βαθμούς σε 17 αγωνιστικές.

Τόσους είχαν στο ίδιο σημείο η Μπαρτσελόνα της σεζόν 2008/09, η Ατλέτικο Μαδρίτης του 2020/21 και η Μπαρτσελόνα της περασμένης χρονιάς, που έφτασαν μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

