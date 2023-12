Φιλικό Ίντερ Μαϊάμι - Νιούελς Ολντ Μπόις προς τιμήν του Mέσι

Επιστροφή στα παλιά για τον Λιονέλ Μέσι, καθώς στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ίντερ Μαϊάμι εν όψει της νέας σεζόν στο MLS, ο αμερικανικός σύλλογος θα υποδεχθεί την πρώτη ομάδα του Πούλγκα, Νιούελς Ολντ Μπόις, στην οποία έχει αποκαλύψει κατά το παρελθόν ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του.

Μία επιστροφή που θα ολοκληρώσει ιδανικά τον κύκλο ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες της ιστορίας του αθλήματος, αφού ο Μέσι θα γυρίσει στο σύλλογο από το Ροζάριο μετά από την ηλικία των 13, όταν και έφυγε για να ενταχθεί στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα.

Η φιλική αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο "DRV PNK Stadium" της Φλόριντα στις 15 Φεβρουαρίου του 2024, με τιμώμενο πρόσωπο να είναι, επίσης, ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Τάτα Μαρτίνο.

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει μεγαλουργήσει στη Νιούελς Ολντ Μπόις τόσο ως ποδοσφαιριστής, έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου, όσο και ως τεχνικός.

The club from Rosario is heading to Miami 🇦🇷🏠



Don't miss the preseason friendly against Newell's Old Boys on February 15!