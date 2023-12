Η στιγμή της «κατάρρευσης» του Λόκιερ, η αντίδραση του Έντουαρντς και το «είναι καλά» των γιατρών!

Αίσιο τέλος φαίνεται πως έχει η «σοκαριστική» στιγμή που έλαβε χώρα στην αναμέτρηση της Μπόρνμουθ με τη Λούτον. Η κατάρρευση του Λόκιερ, που έγινε άμεσα αντιληπτή από όλους και πρώτον τον Ρομπ Έντουαρντς, που άμεσα μπήκε στο γήπεδο. Θετικά τα νέα από τους γιατρούς, αντιλαμβάνεται πλήρως ο ποδοσφαιριστής τι συνέβη!

«Σοκ» στην αναμέτρηση της Μπόρνμουθ με τη Λούτον, με τον Λόκιερ να «καταρρέει» στο 57ο λεπτό της συνάντησης και να θυμίζει σε όλους το αντίστοιχο περιστατικό που είχε λάβει χώρα, στα play off του Μαΐου, απέναντι στην Κόβεντρι.

Η στιγμή είναι πραγματικά… ανησυχητική, με άπαντες να το αντιλαμβάνονται αμέσως και να μπαίνουν στο γήπεδο, προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάστασή του. Συγκινημένοι οι ποδοσφαιριστές, έτρεξε στο γήπεδο ο Ρομπ Έντουαρντς για να καταλάβει τι έχει συμβεί.

Ωστόσο, τα νέα που προκύπτουν είναι θετικά, με τον γιατρό της ομάδας να επισημαίνει πως ο αμυντικός της Μπόρνμουθ αντιδρά και αντιλαμβάνεται. Μακάρι, να είναι… τέλος καλό, όλα καλά!

Tom Lockyer has been stretchered off into the stadium and the game will get underway shortly.



The Bournemouth staff doctor has confirmed that Lockyer is "alert & responsive". 🙏 pic.twitter.com/C0pWQp2Xxg