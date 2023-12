Σαλάχ για Τσιμίκα: «Yπέροχος τύπος, είχαμε χημεία από την αρχή»

Κώστας Τσιμίκας και Μοχάμεντ Σαλάχ, εκτός από συμπαίκτες στη Λίβερπουλ είναι και δύο πολύ καλοί φίλοι, κάτι που μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς, αρκεί να τους δει μόνο μερικές στιγμές μαζί!

Οι δύο ποδοσφαιριστές των Reds συνυπήρξαν σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο επίσημο κανάλι της Λίβερπουλ στο Youtube, μιλώντας για την σχέση τους και για τη χημεία που υπήρξε ανάμεσά τους από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν!

«Τον συνάντησα στο αεροδρόμιο, την πρώτη του ημέρα στην ομάδα. Πήραμε το ίδιο αεροπλάνο και ενσωματωθήκαμε μαζί με τους υπόλοιπους στην προετοιμασία. Είχαμε εξαρχής χημεία, είναι ένας υπέροχος τύπος», ανέφερε αρχικά για τον Τσιμίκα ο Αιγύπτιος σταρ, με τον Έλληνα μπακ να προσθέτει:

