Ποστέκογλου για μεταγραφή: «Έγραψα στον Άγιο Βασίλη, θα δούμε αν ήμουν άτακτος»

Με... ατακάρα απάντησε ο Άγγελος Ποστέκογλου σχετικά με το αν η Τότεναμ θα ενισχυθεί τελικά στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί τους τελευταίους μήνες έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της Premier League. Όχι μόνο γιατί η εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στην Τότεναμ αναγνωρίζεται από όλους, αλλά και επειδή φροντίζει να «ντύνει» τις δηλώσεις του με ευχάριστες... ατακάρες.

Και με την τελευταία εξ αυτών, ο Ελληνοαυστραλός κόουτς κράτησε επί της ουσίας κλειστά τα χαρτιά του εν όψει Ιανουαρίου. Παλαιότερα, ο ίδιος είχε δηλώσει πως θα ήθελε οι Σπερς να ενισχυθούν με έναν κεντρικό αμυντικό.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε πάντως για το αν ο παίκτης θα έρθει νωρίς μέσα στη μεταγραφική περίοδο, ο Ποστέκογλου άφησε το ζήτημα ανοιχτό και στα χέρια... του Άγιου Βασίλη.

«Κοιτάξτε, εγώ έγραψα το γράμμα μου στον Άγιο Βασίλη, όπως τα παιδιά μου, και τώρα μένει να φανεί αν ήμουν καλό ή άτακτο παιδί για να δούμε τι θα πάρω τελικά», είπε γελώντας ο Ελληνοαυστραλός, σκορπώντας γέλια και στους δημοσιογράφους της αίθουσας.

