Χάαλαντ, Μπαπέ και Μέσι για τον τίτλο του «The Best» της FIFA

Γνωστοί έγιναν οι τρεις φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το βραβείο The Best της FIFA, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Έρλινγκ Χάαλαντ, Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ.

Το βάθρο στα Gala της Χρυσής Μπάλας επιστρέφει και αυτή τη φορά μάχεται για τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2023 στα βραβεία The Best που διοργανώνει η FIFA.

Ο λόγος φυσικά για τους Λιονέλ Μέσι, Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ, οι οποίοι τον περασμένο Οκτώβριο πάλεψαν για το υπέρτατο ατομικό βραβείο που κατέληξε τελικά για 8η φορά στα χέρια του Αργεντινού μάγου.

Δεν είναι παράλογο λοιπόν που ο Μέσι παραμένει το φαβορί και για το βραβείο The Best, με τον 36χρονο να έχει ως μεγάλο πλεονέκτημα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή στα γήπεδα του Κατάρ.

Από την πλευρά του ο Χάαλαντ δεν σταματούσε να σκοράρει καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 και με τα γκολ του οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε ένα ιστορικό τρεμπλ, το πρώτο που κατακτά αγγλική ομάδα μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πίσω στο 1999.

Λιγότερο... φανταχτερά είναι τα τρόπαια που έχει να επιδείξει ο Κιλιάν Μπαπέ ο οποίος αρκέστηκε στη Ligue 1 με την Παρί, αλλά την ίδια στιγμή ποντάρει σε ένα φανταστικό Μουντιάλ με τον Γάλλο να οδηγηθεί τους Τρικολόρ μέχρι τον τελικό, εκεί όπου φρόντισε να σημειώσει ένα προσωπικό και μεγαλειώδες χατ τρικ!

Η σχετική βράβευση θα διεξαχθεί στο Λονδίνο στις 15 Ιανουαρίου του 2024, όποτε θα ανακοινωθεί και ο νικητής.

#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩



🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi



Learn more about the final three. 👀🧵