Η Σίτι ήταν η πιο επικίνδυνη ομάδα στην ιστορική, τελευταία φάση των ομίλων!

Είχε την καλύτερη επιθετική επίδοση, ξεπερνώντας ελάχιστα τις Άρσεναλ, Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης. Η αρμάδα του Πεπ, σκόραρε όσο… ήθελε, δεχόταν γκολ από το πουθενά και αυτό την έκανε να καταγράψει την κορυφαία και με διαφορά, επίδοση στο κομμάτι των υπέρ και κατά στον δείκτη των xGoals!

Η ιστορική, τελευταία φάση των γκρουπ του Τσάμπιονς Λιγκ πριν από την πλήρη αναδιαμόρφωση του τουρνουά, ανέδειξε τη Μάντσεστερ Σίτι ως την πιο απειλητική ομάδα απ’ όλες τις υπόλοιπες.

Το 6x6 για τους τρεμπλούχους ήρθε με την καλύτερη επίθεση από κάθε άλλη ομάδα, με τους «πολίτες» να φτάνουν σε 18 γκολ ενεργητικό, ενώ, στο αμυντικό κομμάτι παρέμειναν σε μονοψήφιο αριθμό (7).

Το σημαντικό, ωστόσο, είναι τα επίπεδα στα οποία κινήθηκε ο δείκτης των xGoals για τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ και είχε τεράστια διαφορά από τα υπόλοιπα κλαμπ που βρέθηκαν στα γκρουπ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Σίτι είχε εκτιμώμενα γκολ στα 17,7 και σκόραρε όσες φορές το επιδίωξε με ιδανικές συνθήκες, ωστόσο, οι αντίπαλοι παραβίασαν την εστία των Άγγλων 7 φορές σε πλήρη αντίθεση με το 3,3 των xGoals στο παθητικό.

Η απόσταση του +14 σε αυτές τις δύο τιμές για τους Πρωταθλητές Ευρώπης είναι χαοτικά μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες, αξιοσημείωτες επιδόσεις, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ολοκληρώνει τα γκρουπ στο +7,4, την Παρί στο +7,3, την Ίντερ στο +7,2 και την Άρσεναλ στο +7.

Man City in the 2023/24 Champions League group stage:



◉ Highest xG

◉ Most goals

◉ Most shots

◉ Most shots on target

◉ Most Big Chances created

◉ Most final-third passes

◉ Most through-balls

◉ Most touches in opp. box

◉ Most possession

◉ Fewest xG conceded#UCL pic.twitter.com/hwD0HjtoSr