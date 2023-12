ΒΙΝΤΕΟ: Η ατάκα του Ποστέκογλου για το γκολ που… γλίτωσε η Τότεναμ από τη Σίτι

Η Τότεναμ έφυγε με τον βαθμό από το «Έτιχαντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (3-3) σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, που όμως σήκωσε και πολλή συζήτηση.

Στις καθυστερήσεις οι «πολίτες» είχαν τεράστια ευκαιρία να ανακτήσουν το προβάδισμα, όμως ο διαιτητής του αγώνα, Σάιμον Χούπερ, είχε άλλη άποψη... Συγκεκριμένα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο πίσω από το κέντρο και δέχθηκε μαρκάρισμα από αμυντικό της Τότεναμ, ωστόσο έμεινε όρθιος και ο Χούπερ άφησε ορθώς πλεονέκτημα.

Το θέμα είναι πως στη συνέχεια, ο Νορβηγός έβγαλε απίστευτη μπαλιά στον Γκρίλις, που έφυγε ταχύτατα στον χώρο και θα έμενε μόνος του απέναντι στον Βικάριο! Κάπου εκεί, ο Άγγλος ρέφερι αποφάσισε να σφυρίξει τελικά το φάουλ για το οποίο είχε δώσει πλεονέκτημα νωρίτερα εξοργίζοντας τους γηπεδούχους.

Ο προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστέκογλου, κλήθηκε να σχολιάσει τη φάση αυτή στη συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς «η ομάδα σας γλίτωσε ένα γκολ στο τέλος, έτσι;», ο Ελληνοαυστραλός προπονητής απάντησε με πονηρό χαμόγελο «μάλλον έτσι είναι, φίλε».

Δείτε τη φάση και την ατάκα του Ποστέκογλου:

So Haaland was fouled, gets straight up and plays the ball with the advantage to Grealish who was then in the clear and Simon Hooper blows the whistle for the foul



Absolutely atrocious officiating 💀pic.twitter.com/hxxyu1noVE