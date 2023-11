«Είμαι όμορφος άνδρας και σαγηνεύω τους παίκτες μου»

Η χιουμοριστική απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα στην ερώτηση για το πως καταφέρνουν οι παίκτες του να... απορροφούν τις οδηγίες του.

Έχει τον τρόπο του ο Ισπανός τεχνικός και δεν το κρύβει! Μιλώντας για την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ, που έληξε ισόπαλη 2-2, ο Γκουαρδιόλα είπε ότι οι παίκτες του πρετοιμάστηκαν κάνοντας προπόνηση μόνο για 25 λεπτά καθώς ο ίδιος δεν ήθελε να τους πιέσει.

«Μια μέρα πριν από αυτό το παιχνίδι, προπονηθήκαμε 10-15 λεπτά με την μπάλα και 10 λεπτά αμυντικά» είπε ο τεχνικός στους δημοσιογράφους και ένας εξ αυτών κατόπιν εξέφρασε μια εύλογη απορία...

«Λέτε ότι κάνετε μόνο 10 λεπτά τακτική στην άμυνα. Πώς απορροφούν οι παίκτες όλες αυτές τις πληροφορίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;».

Και η απάντηση του Γκουαρδιόλα ήταν... επική: «Επειδή είμαι πολύ καλός! Είμαι όμορφος άντρας και τους σαγηνεύω και το κάνουμε, Λοιπόν, είμαι πολύ καλός».

'I'm a handsome man, I SEDUCE them and we DO IT!' | Pep Guardiola 😳😳#pepguardiola #mancity #guardiola pic.twitter.com/ZzHaCOaovp