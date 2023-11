Έφτασε τα 50 γρηγορότερα από όλους!

Η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ κόντρα στη Λίβερπουλ χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Έρλινγκ Χάλαντ στο 27ο λεπτό. Με αυτό το γκολ ο Νορβηγός φορ έφτασε τα 50 στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Χάλαντ έφτασε αυτό τον αριθμό τερμάτων σε 48 παιχνίδια, με αποτέλεσμα να γίνει ο παίκτης που φτάνει τον μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων πιο γρήγορα απ' όλους. Αυτό τον αριθμό τερμάτων πέρασε ο Άντι Κόουλ στο 65ο λεπτό.

