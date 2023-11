«Ο Πέρεθ προετοίμασε το έδαφος για διπλό μπαμ με Χάαλαντ-Μπαπέ»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι έτοιμος να ρίξει «βόμβα» μεγατόνων, παίρνοντας στη Ρεάλ Μαδρίτης τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ, το επόμενο καλοκαίρι.

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ετοιμάζεται να υποδεχτεί το επόμενο καλοκαίρι του Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ.

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», ο Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει φροντίσει τους λογαριασμούς της Ρεάλ Μαδρίτης ώστε η άφιξη των δύο αστέρων να γίνει χωρίς κανένα οικονομικό πρόβλημα.

Κάπως έτσι η Ρεάλ είναι έτοιμη να ξοδέψει υπέρογκα ποσά για να αποκτήσει για άλλη μια φορά στους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει απελευθερώσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που μπορεί να επενδυθεί σε επερχόμενες μεταγραφικές αγορές.

Οι Μερένγκες φέρεται να έχουν 128 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα και επιπλέον 265 εκατομμύρια ευρώ σε πιστωτικές πολιτικές για τις οποίες έχει ήδη βρεθεί χρηματοδότηση. Με αυτά τα χρήματα ο Πέρεθ θα επιδιώξει να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα πολλών φίλων της Ρεάλ.

