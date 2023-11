Ειρωνείες πατέρα Ροντρίγκο για Μέσι: «Ο άγιος, που δεν τα βάζει με κανέναν»

Μετά τις λεπτομέρειες που βγήκαν στο φως από τον καυγά του Λιονέλ Μέσι και του Ροντρίγκο, ο πατέρας του Βραζιλιάνου έσπευσε να υπερασπιστεί τον γιό του, μιλώντας με ειρωνικό τόνο για τον pulga.

«Κανείς δεν εκπλήσσεται. Ο άγιος που δεν τα βάζει με κανέναν»!

Να θυμίσουμε πως ο Μέσι και ο Ροντρίγκο σε όλο το ματς είχαν έντονη λογομαχία, με τον 22χρονο μάλιστα να χαρακτηρίζει τον Αργεντινό «κακό σπυρί του κ@λ@», ενώ από την άλλη ο 36χρονος ζητούσε από τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης να σωπάσει.

🚨 Rodrygo’s father on IG: “The saint who doesn’t mess with anyone.” pic.twitter.com/3IoYHVE9NC